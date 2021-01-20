В ЕС заявили, что разногласия между Евросоюзом и США не исчезнут с приходом Байдена

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Разногласия между Евросоюзом и США с приходом Джозефа Байдена на пост главы государства не исчезнут, однако есть шанс на построение новых отношений. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в среду в Европарламенте.

"У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки, - сказал он. - В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту [США]: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира".