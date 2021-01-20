Посол в РФ: ЕС рассчитывает на возвращение США в ВОЗ и ядерную сделку при Байдене

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает, что при новом президенте Джозефе Байдене США вернутся во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и восстановят участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на онлайн-брифинге по случаю начала председательства Португалии в Совете ЕС.

"Поскольку сейчас настал канун инаугурации нового президента США, мы ожидаем новых отношений с Соединенными Штатами, мы надеемся на сотрудничество с администрацией Байдена и восстановление участия США в решении очень важных глобальных вопросов на основе мультилатерализма, верховенства закона, в сфере изменения климата, упрочения ВТО и ВОЗ, возобновления СВПД", - сказал Эдерер.

"Отношения с Америкой будут приоритетом повестки дня Евросоюза", - добавил дипломат.

Ранее США проинформировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Свое решение Вашингтон объяснил тем, что организация якобы оказалась под полным контролем Китая. Как заявил позже избранный президент США Джозеф Байден, после вступления в должность он намерен восстановить членство страны в организации.

Из СВПД США вышли в 2018 году.