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Пандемия COVID-19

Посол ЕС: сроки визита Борреля в Россию будут согласованы с учетом обстановки с пандемией

Визит пока не был подтвержден

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию пока не подтвержден, сроки поездки будут согласованы с учетом ситуации в мире с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер на онлайн-брифинге по случаю начала председательства Португалии в Совете ЕС.

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"Насколько я знаю, такой визит пока не был подтвержден. Но при этом верно, что существует приглашение, которое господин [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров направил господину Боррелю. И господин Боррель сказал, что воспользуется им в удобное время с учетом развития обстановки с COVID-19 на международном уровне", - сказал Эдерер, отвечая на вопрос ТАСС о том, прорабатывается ли возможность такого визита в настоящее время.

Ранее Боррель в интервью агентству Reuters заявил, что его визит в Россию в настоящее время "необходим, чем когда бы то ни было". По словам Борреля, у него есть открытое приглашение от главы МИД России посетить Москву.

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РоссияБоррель, ЖозепПандемия COVID-19
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