Саммит ЕС не будет требовать от Венгрии объяснений относительно закупки российской вакцины

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Лидеры ЕС в ходе видеоконференции 21 января не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита глав государств и правительств сообщества.

"У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить - хорошее это решение или нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, потребует ли саммит пояснений от премьер-министра Венгрии.

При этом представитель ЕС в очередной раз подчеркнул, что Брюссель рекомендует использование только тех вакцин, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств.

8 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна продолжает переговоры с Россией, Израилем и Китаем о закупке вакцин от нового коронавируса, потому что ЕС закупает препарат слишком медленно. Ранее он высоко оценил российскую вакцину, но добавил, что одного препарата из России может быть недостаточно для применения в Венгрии из-за ограничений производственных мощностей. Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.