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ЕС и НАТО могут направить совместное приглашение Байдену посетить Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО могут направить совместное приглашение избранному президенту США Джозефу Байдену посетить Брюссель. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита 21 января глав государств и правительств сообщества.

"Вчера председатель [Евросовета Шарль] Мишель и генсек НАТО [Йенс] Столтенберг встречались и обсуждали этот вопрос. Совместное приглашение ЕС и НАТО может стать стратегией, но она должна еще быть подтверждена", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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