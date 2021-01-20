Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение

ТАСС, 20 января. Избранный президент США Джозеф Байден, который в среду вступит в должность главы государства, намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также о возвращении в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

"Избранный президент примет меры - не только, чтобы уменьшить серьезный ущерб от администрации [уходящего с поста президента США Дональда] Трампа, но также, чтобы продвинуть нашу страну вперед", - говорится в заявлении.

В частности, в документе отмечается, что "избранный президент Байден сегодня предпримет действия, чтобы остановить начатый предыдущей администрацией процесс выхода из ВОЗ - организации, которая имеет критическое значение для координирования международного ответа на пандемию коронавируса". В соответствии с новым курсом США намерены принять участие в предстоящей на этой неделе встрече исполнительного комитета ВОЗ. Делегацию Соединенных Штатов возглавит директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В документе также указано, что "избранный президент подпишет документ о возвращении в Парижское соглашение". Данный документ планируется уже сегодня передать ООН, чтобы через 30 дней США вновь обрели статус участника этой договоренности.

Дональд Трамп 29 мая заявил о намерении полностью прекратить отношения США с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2018 году Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.