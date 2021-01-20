Белоруссию на инаугурации президента США будет представлять глава посольства в Вашингтоне

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белоруссия на инаугурации 46-го президента США будет представлена на уровне руководителя посольства страны в Вашингтоне. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Приглашение поступило и в адрес белорусской стороны. Мы его, разумеется, приняли. Планируется, что наша страна будет представлена, соответственно, на уровне руководителя посольства Беларуси в Вашингтоне. В настоящий момент это временный поверенный в делах Дмитрий Басик", - сказал дипломат.

Должность посла Белоруссии в США была вакантной 12 лет. После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года заявил, что в ближайшее время США назначат посла в Белоруссии. Позже американским послом была утверждена и приведена к присяге Джули Фишер, а послом Белоруссии в США назначили замминистра иностранных дел Олега Кравченко. Однако в конце декабря Олег Кравченко скоропостижно скончался, кто будет назначен вместо него послом в США, пока неизвестно.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты прошедших 9 августа президентских выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. Госдепартамент США в конце декабря 2020 года ввел визовые ограничения в отношении почти 40 человек, "причастных к подрыву демократии" в Белоруссии.

Инаугурация избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в Вашингтоне в среду в полдень (20:00 мск).