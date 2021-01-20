Ереван считает важным возобновление переговоров по Карабаху в рамках Минской группе ОБСЕ

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Армения считает важным возобновление мирного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Как в среду сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики, об этом глава МИД Ара Айвазян заявил в ходе встречи с послами стран - сопредседателей Минской группы Сергеем Копыркиным (Россия), Джонатаном Лакотом (Франция) и Линн Трейси (США).

"В повестке дня встречи были вопросы, касающиеся послевоенной ситуации, региональной безопасности и мира в зоне нагорнокарабахского конфликта. Была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Министр Айвазян подчеркнул право народа Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) на самоопределение и безопасность", - отмечается в сообщении МИД.

"Министр, представляя данные о соблюдении режима прекращения огня и выполнении заявления от 9 ноября о размещении миротворцев в Арцахе, подчеркнул приоритетность всестороннего решения гуманитарных вопросов, в частности, возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - указали в ведомстве.

Трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября и позволило достичь полного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись там с 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. В Армении подписание заявления вызвало протесты оппозиции, которая называет этот документ капитуляцией и требует незамедлительной отставки Пашиняна.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.