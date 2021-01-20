Инаугурация президента и вице-президента США. Порядок проведения и детали церемонии

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2021 года в Вашингтоне состоится церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США - Джозефа Байдена и Камалы Харрис. Это 59-я инаугурация в истории США. За более чем два столетия эта процедура, возникшая вместе с институтом президентства, претерпела немало изменений. ТАСС подготовил материал об истории инаугурационных церемоний в США. Инаугурация В настоящее время инаугурация президента США проводится в Вашингтоне 20 января года, следующего за годом выборов.

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Протокол церемонии включает в себя несколько мероприятий. Накануне инаугурации избранные президент и вице-президент возлагают венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона. Утром в день инаугурации будущий президент обычно посещает церковную службу. Около 10:00 избранные президент и вице-президент прибывают в Белый дом, где их встречают действующие президент и вице-президент. Затем следует 15-минутное чаепитие. В 10:30 они отправляются в Капитолий (здание Конгресса США). У Капитолия в 11:45 присягу принимает избранный вице-президент, в полдень - президент. Звучит 21 орудийный залп, оркестр играет Hail to the chief ("Слава командующему"; написан в 1812 году), являющийся гимном президента США. Глава государства выступает с речью. Затем экс-президент покидает Вашингтон. Заканчивается официальная церемония парадом. Вечером устраиваются приемы и балы, а на следующий день - "молитвенный завтрак". Место и дата проведения В Вашингтоне церемония инаугурации проводится с 1801 году, когда в должность вступил третий президент Томас Джефферсон. Это стало возможным после того, как город, строившийся с 1790 году, получил статус столицы 1 декабря 1800 году. Первый же президент США Джордж Вашингтон принял присягу 30 апреля 1789 года в здании Федерал-холл на Уолл-стрит в Нью-Йорке - в то время временной столице страны. Второй раз он вступил в должность в 1793 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, куда была перенесена столица. Там же в 1797 году проходила инаугурация второго президента Джона Адамса. С 1793 по 1933 год (включительно) инаугурация проходила 4 марта. Затем, в соответствии 20-й поправкой к конституции, она стала проводиться 20 января. Дата была изменена, чтобы сократить переходный период между выборами и вступлением в должность нового президента. Церковная служба Впервые утреннюю службу перед началом церемонии отстоял Франклин Рузвельт в 1933 году. Он посетил собор Святого Иоанна рядом с Белым домом. Впоследствии почти все президенты участвовали в церковных службах, которые часто проходили в той же церкви. Иногда специальные богослужения проводились в Белом доме. В 1977 году перед инаугурацией Джимми Картера была организована совместная служба представителей основных конфессий в здании Мемориала Линкольна. Чаепитие в Белом доме Традиция встреч президентов и вице-президентов с их преемниками в Белом доме была заложена в 1837 году, когда Эндрю Джексон передавал власть Мартину Ван Бюрену. С 1877 года в ходе таких встреч устраивается чаепитие. Уходящий глава государства пишет благодарственные письма сотрудникам Белого дома, а также оставляет в Овальном кабинете записку с напутствием новому лидеру страны (тот читает ее уже после вступления в должность). В Капитолии Первым президентом, принявшим присягу в Капитолии, был Томас Джефферсон. Церемония состоялась в 1801 году в еще недостроенном здании, в его северном крыле. В 1817 году при Джеймсе Монро была заложена традиция проводить инаугурацию на открытом воздухе. В 1825 году Джон Куинси Адамс впервые провел церемонию в восточном портике Капитолия. Здесь приносили присягу все президенты до 1981 года, когда Рональд Рейган перенес место инаугурации на западную террасу. В холодную погоду торжества проходят в Ротонде - главном зале Капитолия, расположенном под центральным куполом и вмещающем до 1 тыс. человек. Присяга Текст президентской присяги прописан в конституции США и состоит из 35 слов: "Я (полное имя президента) торжественно клянусь (или утверждаю), что буду по совести исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере моих сил соблюдать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов". Возможность вариаций - клянусь или утверждаю - объясняется тем, что ряд религиозных течений запрещает приносить клятву. Слов "Да поможет мне Бог", которые добавляют все американские президенты, в конституции нет. Их впервые произнес Джордж Вашингтон во время своей первой инаугурации.

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Он же установил традицию принимать присягу, положив руку на Библию (только Джон Куинси Адамс и Теодор Рузвельт приносили присягу на конституции). Президенты используют собственные семейные Библии или те, что принадлежали бывшим президентам, нередко это бывают две Библии. Например, Барак Обама в 2013 году присягал на Библии Авраама Линкольна, отменившего рабство, и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. Вице-президент использует текст клятвы на верность конституции, которую произносят члены правительства и обеих палат Конгресса. Присяга второго лица в государстве стала частью инаугурационных церемоний лишь в 1937 году, ранее эта процедура проводилась в Сенате, председателем которого вице-президент является по конституции. Присягу вице-президента принимает один из судей Верховного суда, президента - председатель Верховного суда (вице-президент и президент повторяют текст за судьями). Если 20 января приходится на воскресенье, церемония проводится на следующий день. В этом случае президенты приносят присягу дважды - в день начала срока полномочий, а затем в ходе публичной церемонии. Два президента в истории США произносили клятву четыре раза. Первым был Франклин Рузвельт, который четырежды побеждал на выборах (в 1951 году 22-я поправка ограничила президентские полномочия двумя сроками). Вторым, благодаря случайному стечению обстоятельств, стал Барак Обама. В ходе его первой инаугурации в 2009 году верховный судья Джон Робертс, зачитывавший текст присяги, сбился и нарушил порядок слов, а Обама за ним повторил. На следующий день Барак Обама повторил клятву в ходе закрытой церемонии в Белом доме. А в 2013 году, когда Барак Обама вступал на второй срок, 20 января пришлось на воскресенье. Поэтому сначала президент дал клятву на церемонии в Белом доме, которая носила частный характер, а на следующий день повторил ее в ходе торжественной церемонии. В случае если президентом становится вице-президент после досрочного окончания полномочий главы государства, он приносит присягу, но публичная церемония вступления в должность не проводится. После убийства Джона Кеннеди в 1963 году его вице-президент Линдон Джонсон дал клятву на борту президентского лайнера в аэропорту Далласа. Инаугурационная речь Неотъемлемой частью церемонии является инаугурационная речь президента, которая рассматривается как политическая декларация новой администрации. Традиция таких выступлений была заложена Джорджем Вашингтоном в 1789 году. После принесения присяги он прочитал речь перед членами Конгресса и другими высокопоставленными лицами. Она состояла всего из 135 слов и стала самой краткой из всех подобных речей. Самую длинную речь - 8445 слов - произнес Уильям Генри Гаррисон в 1841 году, она продолжалась почти два часа (в ходе церемонии президент простудился и через месяц умер от пневмонии). В всех случаях, когда после смерти президента его пост занимал вице-президент, ни один из них не выступал с речью. Речи для инаугураций готовят секретари и помощники, исключением стали лишь Авраам Линкольн и Франклин Рузвельт. Отъезд экс-президента, обед, парад После инаугурационной речи нового главы государства, президент, полномочия которого завершились, покидает Вашингтон. Если позволяет погода, он отправляется от Капитолия на вертолете на военную базу Эндрюс (аэродром в городе Кэмп-Спрингс, шт. Мэриленд, в 24 км на юго-востоке от Вашингтона), а оттуда на новое место жительства.

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А новый президент после прощания со своим предшественником возвращается в Капитолий, где устаивается инаугурационный обед, традицию проведения которого заложил в 1953 году Дуайт Эйзенхауэр (до этого обед в честь нового президента давали в Белом доме экс-президент и бывшая первая леди; последний обед в Белом доме устраивали Франклин и Элеонора Рузвельт в 1945 году). После окончания обеда президент и вице-президент возвращаются из Капитолия в Белый дом, где президент принимает праздничный парад. Впервые парад был включен в программу инаугурации Джеймсом Мэдисоном в 1809 году и с тех пор остается ее неотъемлемой частью. Он начинается у Капитолия, движется по Пенсильвания-авеню и проходит перед Белым домом (протяженность маршрута - 2,7 км). Обычно в нем участвуют примерно 15 тыс. человек - оркестры, подразделения всех родов войск, представители штатов и крупных городов. Балы Заканчивается день балами. Первый инаугурационный бал устроил Джордж Вашингтон. Он проходил в зале собраний городской ассамблеи Нью-Йорка. Первый бал в Вашингтоне состоялся в 1809 году - его организовала в честь Джеймса Мэдисона его супруга Долли. В 1930-1940-е годы - годы Великой депрессии и Второй мировой войны - балы не проводились. Традицию возродил в 1949 году Гарри Трумэн. Затем в столице стало проводиться сразу несколько балов, побывать на каждом из которых обязательно должны президент и первая леди. Дуайт Эйзенхауэр устроил два бала, Джон Кеннеди - пять, Рональд Рейган - 10, Билл Клинтон - 14, Барак Обама в 2009 году провел 10 балов, а в 2013 году - два, Дональд Трамп - провел в 2017 году три бала. Инаугурационные наряды первых леди передаются в Смитсоновский музей американской истории в Вашингтоне и выставляются в постоянной экспозиции, посвященной женам президентов США. Гости и зрители В качестве гостей на торжествах присутствуют бывшие и будущие члены кабинета, члены обеих палат Конгресса и Верховного суда (это единственное мероприятие, когда они собираются в одно время в одном месте), а также сопровождающие их лица (всего около 1600 человек). Иностранные делегации на торжества не приглашаются, так как вступление в должность избранного президента в США рассматривают как внутриполитическое событие (государства представляют аккредитованные в Вашингтоне дипломаты). Церемония инаугурации привлекает к зданию Капитолия многочисленных зрителей. Например, торжества по поводу вступления в должность Джона Кеннеди в 1961 году смотрели примерно 1 млн человек, Линдона Джонсона в 1965 году - 1,2 млн человек. За приведением к присяге Билла Клинтона в 1993 году наблюдали 800 тыс. зрителей, за инаугурацией Джорджа Буша - младшего в 2001 и 2005 годах - примерно по 500 тыс. человек. Рекорд по количеству зрителей был установлен в 2009 году, когда приносил присягу Барак Обама. Тогда на инаугурационных мероприятиях присутствовало более 2 млн человек. Наблюдать за церемонией с мест у Капитолия смогли 500 тыс., остальные - с помощью экранов, установленных по обе стороны от Капитолия и у монумента Джорджу Вашингтону. Вторая инаугурация Обамы в 2013 году собрала от 800 тыс. до 1 млн человек, инаугурационные мероприятия Дональда Трампа в 2017 году - порядка 720 тыс. человек. Освещение в СМИ С 1857 года отчеты и фотографии о торжествах публикуют газеты, в 1897 году церемония инаугурации впервые была снята на кинопленку, в 1925 году состоялась первая радиотрансляция, в 1949 году - первая телетрансляция торжеств. В 1997 году, когда в должность вступал Билл Клинтон, была организована онлайн-трансляция. Рекорд по количеству телезрителей удерживает церемония вступления в должность Рональда Рейгана в 1981 году, которую смотрели 41,8 млн человек. В 2009 году за инаугураций Барака Обамы следили 37,8 млн телезрителей, инаугурация Дональда Трампа в 2017 году собрала аудиторию в 31 млн. "Молитвенный завтрак" Завершаются инаугурационные мероприятия 21 января "молитвенным завтраком" в Кафедральном соборе святых Петра и Павла (главный собор Епископальной церкви США; расположен в Вашингтоне). Это мероприятие проводится с целью объединения в молитве людей разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Первые молитвенные группы из представителей разных конфессий стал собирать еще в 1790 году Джордж Вашингтон. В 1953 году Дуайт Эйзенхауэр сделал молитвенные завтраки государственным событием. С тех пор их посещали все президенты США без исключения. На завтрак приглашается до 4 тыс. гостей из более 100 стран. Обычно это парламентарии, религиозные деятели, представители госструктур, общественных организаций и бизнес-сообществ, деятели искусства. Охрана Впервые охранять вступающих в должность президентов США и отделять их путь к месту инаугурации от публики стали после случая, произошедшего в 1829 году. Тогда избранный президент Эндрю Джексон был вынужден проникнуть в здание, где его ждали участники церемонии, через окно, так как восторженная толпа смяла его эскорт и полностью заблокировала доступ к дверям. В 1865 году из соображений безопасности была отменена привычная в США традиция рукопожатий. Во время последней инаугурации в 2017 году за порядком и безопасностью следили 28 тыс. представителей различных правоохранительных структур. Протесты в день инаугурации В 1968 году в ходе инаугурации Ричарда Никсона активисты движения Mobe, выступавшие за вывод войск из Вьетнама, забросали президентский кортеж бутылками, едой и дымовыми шашками. Во время второй инаугурации Никсона в 1973 году на марш протеста вышли около 100 тыс. человек.

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