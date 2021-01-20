В ОБСЕ заявили, что Киеву не стоит применять силу в Донбассе по примеру событий в Карабахе

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украине нельзя забывать о Донбассе и Крыме, однако там не следует применять силу, как это случилось в Карабахе. Об этом заявила председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью украинскому изданию "Европейская правда", опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация с Карабахом стать примером для Украины, Линде заявила: "Да" - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" - в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить", - отметила она. Дипломат добавила, что "недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения".