МИД Армении считает, что конфликт в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Армения считает, что нагорнокарабахский конфликт вошел в новую фазу, где нужно образовать единую повестку Еревана и властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

"Заявления господина Алиева противоречат друг друга. С одной стороны он отмечает, что конфликт решен, а с другой стороны он делает провокационные заявления, разжигающие конфликт. Это наверное означает, что конфликт вошел в новую фазу, где необходимо формирование единой повестки армянских сторон (Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС). В этом контексте мой визит в Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) был чрезвычайно важным", - отметил он.

Трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября и позволило достичь полного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись там с 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. В Армении подписание заявления вызвало протесты оппозиции, которая называет этот документ капитуляцией и требует незамедлительной отставки Пашиняна.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.