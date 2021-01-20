СМИ: демократы в Сенате не могут определиться со сроками импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США не могут определиться со сроками импичмента действующего президента Дональда Трампа, опасаясь того, что возобновление этой процедуры прямо в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, в среду, может задержать на неделю и более утверждение в Конгрессе предложенных им кандидатур на государственные посты. Об этом сообщила в среду газета The Hill .

Сенаторы, как писали ранее американские СМИ, могут приступить к рассмотрению дела об импичменте Трампа уже через час после приведения Байдена к присяге, то есть 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), но у ряда законодателей от Демократической партии, по сведениям газеты, возникли сомнения в целесообразности такой поспешности с учетом предстоящего им огромного объема работы, связанной с приходом новой администрации.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумера (от штата Нью-Йорк) предложил работать на дух направлениях - утром рассматривать предложенные Байденом кандидатуры, а во второй половине дня форсированными темпами осуществлять процедуру импичмента. Но эта идея, по сведениям издания, похоже, не привлекает сенаторов-республиканцев, которые легко могут ее заблокировать и поставить демократов перед выбором - повременить с импичментом либо решительно добиваться его приоритетности.

Но некоторые демократы, указывает газета, считают, что утверждение кандидатов нового президента должно стать приоритетной задачей Сената, другие их однопартийцы и задаются вопросом, не усугубит ли процедура импичмента и без того непростые межпартийные отношения между сенаторами в то время, когда демократы так нуждаются в поддержке республиканце в реализации амбициозных планов Байдена, включая меры по борьбе с пандемией нового коронавируса и оказанию помощи экономике.

"Моим очевидным приоритетом является создание возможностей для назначения кандидатов и осуществления законодательной деятельности, - приводит газета слова сенатора-демократа Криса Мерфи (от штата Коннектикут). - Я прислушиваюсь к [нашим] лидерам, но не думаю, что нам следует начинать это судебное разбирательство сразу же после инаугурации".

Дайэнн Файнстайн, сенатор от штата Калифорния, и вовсе назвала обсуждение импичмента Трампа "дискуссионным вопросом", не имеющим практического смысла. "Этот президент [Трамп] покидает свой пост, поэтому данный [вопрос] не имеет никакого практического приложения, но меня устраивает любое развитие событий", - цитирует ее The Hill.

Об импичменте

Контролируемая Демократической партией Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа, являющегося республиканцем. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство имели республиканцы, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники нынешнего хозяина Белого дома, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и около десятка представителей Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку.