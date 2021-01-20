Тегеран назвал захватом заложника задержание иранского политолога в США

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Власти Ирана назвали недавнее задержание иранского политолога Каве Афрасиаби захватом заложника. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Действия американцев являются очевидным захватом в заложники гражданина Ирана", - цитирует его агентство ISNA. По словам дипломата, "Вашингтон пристрастился к такого рода методам и под любым предлогом берет в заложники иранских граждан".

Хатибзаде выразил надежду, что "новая президентская администрация США откажется от подходов, которых придерживалось правительство Дональда Трампа".

19 января Министерство юстиции США заявило, что имеющий вид на жительство в Соединенных Штатах Афрасиаби был арестован в своем доме в штате Массачусетс. Гражданин Ирана подозревается в работе агентом иностранного правительство без соответствующей регистрации в Минюсте.