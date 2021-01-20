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Инаугурация Байдена
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Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Действующий президент США направился в штат Флорида
Действующий президент США Дональд Трамп с первой леди Меланьей Трамп REUTERS/Leah Millis
Описание
Действующий президент США Дональд Трамп с первой леди Меланьей Трамп
© REUTERS/Leah Millis

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп покинул в среду Белый дом и направился в штат Флорида, не дожидаясь инаугурации избранного президента демократа Джозефа Байдена, намеченной на полдень по местному времени (20:00 мск).

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В распространенном ранее графике американского лидера указывалось, что он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде.

Республиканец выступил с прощальной речью на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. В честь уходящего президента над базой раздался 21 залп из артиллерийских орудий. В 09:00 по местному времени (17:00 мск) Трамп покинул базу, в последний раз воспользовавшись президентским бортом номер один.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признавал поражение и обращался в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. Сенат и Палата представителей Конгресса 6 января на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация пройдет в полдень 20 января на ступенях Капитолия.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдИнаугурация Байдена
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