Следователи собрали доказательства незаконного прослушивания президента Сербии

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Рабочая группа Министерства внутренних дел Сербии собрала доказательства незаконного прослушивания президента страны Александара Вучича. Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД Сербии.

"Рабочая группа МВД, созданная по решению министра Александара Вулина, опросила большое число лиц и собрала доказательства, которые указывают, что президент Сербии Александар Вучич и члены его семьи нелегально прослушивались", - говорится в сообщении.

Собранные доказательства переданы Прокуратуре по делам организованной преступности. Глава МИД Вулин доложил результаты расследования президенту Вучичу, говорится в сообщении МВД.

Ранее Вучич заявил, что его прослушивали достаточно долго, год или полтора года, и что у него есть доказательства - записи собственных разговоров. Сербский лидер заявил, что знает, кто стоит за прослушкой. Глава МВД Александар Вулин пообещал расследовать это дело и найти виновных. По мнению министра внутренних дел, прослушивание президента связано с тем, что он объявил войну мафии.

В июне 2018 года президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину, БиГ), а ныне - председатель Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что британские специальные службы прослушивают его и Вучича. Лидер боснийских сербов отметил, что речь идет не об обычных военных, а именно о представителях британских разведывательных служб, которые используют в своей работе на Балканах самое современное оборудование. На вопрос журналиста, известил ли Додик о своих подозрениях президента Сербии, тот ответил, что "Вучич это очень хорошо знает".

По данным сербских СМИ, в Сербии действуют 55 иностранных служб безопасности из 40 стран. Помимо этого имеются агенты под прикрытием, численность которых не уточняется.