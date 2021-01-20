Трамп пожелал администрации Байдена успехов и удачи

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, уходящий в среду с поста президента США, пожелал новой администрации Джозефа Байдена успехов и удачи. Об этом Трамп заявил, обращаясь к группе сторонников на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед отлетом во Флориду.

"Я думаю, что им будет сопутствовать успех, - заявил он. - Мы заложили основу для того, чтобы они добились действительно впечатляющих успехов".

По словам Трампа, при его администрации США "заняли такое положение, в котором никогда не находились прежде, несмотря на самую тяжелую пандемию с 1917 года". "Несмотря на это, то, чего мы добились, - просто невероятно, и я не мог бы добиться этого без вашей поддержки, - продолжил он. - До свидания. Мы любим вас и как-нибудь вернемся".

Трамп выразил признательность вице-президенту Майклу Пенсу и его супруге Карен. "Хочу также выразить признательность Конгрессу, с которым мы действительно хорошо работали, по крайней мере с некоторыми представителями Конгресса, - добавил он. - Было сделано многое, больше, чем некоторые считали возможным".

Кроме того, Трамп поблагодарил жителей Вашингтона, а также "всех тех, с кем мы сумели добиться чудесных результатов". "Желаю вам всего хорошего, вскоре увидимся", - заявил он.

Трамп покинул Вашингтон за несколько часов до начала инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.