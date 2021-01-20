Боррель объявит о визите в Россию после согласования даты с Москвой

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявит о визите в Россию, когда его дата будет согласована и подтверждена. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Как правило, визиты верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] за границу и его встречи с внешними партнерами объявляются им самим. До сих пор мы не делали никаких подобных заявлений, - сказал он. - Как обычно, когда мы договоримся о визите и у нас будет подтвержденная дата, мы объявим о нем".

По словам Стано, Боррель давно получил приглашение от главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Москву. "Дипломатия - это про контакты. Вы не можете надеяться на большой прогресс в сложных отношениях, когда вы не видите и не взаимодействуете друг с другом, - отметил он. - Верховный представитель заявил, что в случае необходимости готов отправиться в Москву с визитом, а нынешние обстоятельства делают такую поездку более насущной, чем когда-либо".

Ранее Боррель в интервью агентству Reuters заявил, что его визит в Россию в настоящее время "необходим, чем когда бы то ни было". По словам Борреля, у него есть открытое приглашение от главы МИД России посетить Москву.