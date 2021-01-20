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CNN: Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете Белого дома

По данным телекомпании, 45-й президент мог положить небольшое послание в верхний ящик рабочего стола

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Дональд Трамп, президентские полномочия которого истекут в среду в полдень по местному времени (20:00 мск), оставил, следуя давней традиции, записку своему сменщику на посту главы государства - Джозефу Байдену. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По ее данным, небольшое послание 45-й президент мог положить в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете. Содержание его пока остается неизвестным.

В среду утром Трамп покинул Белый дом и направился в штат Флорида, не дожидаясь инаугурации Байдена. В распространенном ранее рабочем графике американского лидера указывалось, что он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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