Ереван заявил о порядке 3,4 тыс. погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Тела 3439 погибших обнаружены с армянской стороны в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, однако эти данные являются предварительными. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"В настоящий момент у нас есть 3439 тел погибших, 766 из них пока не идентифицированы. Есть также пропавшие без вести. Я не хочу озвучить окончательные цифры. Но количество погибших не будет больше 4 тыс.", - отметил он.

Поиски пропавших без вести проводятся в местах, где велись боевые действия, и в прилегающих к ним районах Джебраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.