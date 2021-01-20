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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Ереван заявил о порядке 3,4 тыс. погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе

Эти данные являются предварительными, отметил вице-премьер Армении Тигран Авинян

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Тела 3439 погибших обнаружены с армянской стороны в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, однако эти данные являются предварительными. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"В настоящий момент у нас есть 3439 тел погибших, 766 из них пока не идентифицированы. Есть также пропавшие без вести. Я не хочу озвучить окончательные цифры. Но количество погибших не будет больше 4 тыс.", - отметил он.

Поиски пропавших без вести проводятся в местах, где велись боевые действия, и в прилегающих к ним районах Джебраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

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