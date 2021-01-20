CNN: Трамп отказался произносить речь с упоминанием Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Уходящий президент США Дональд Трамп отказался произносить написанную для него заранее речь, в которой содержались упоминания администрации избранного президента Джозефа Байдена и процедуры мирной передачи полномочий. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники телекомпания СNN.

По ее данным, помощники Трампа подготовили для него текст речи, с которой, как предполагалось, он должен был выступить на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед отлетом в штат Флорида. Однако республиканец отказался от этого варианта речи, ознакомившись с ним непосредственно утром в среду. Со сцены на авиабазе Эндрюс были убраны телесуфлеры.

В среду утром Трамп вместе с супругой покинул Белый дом и направился в штат Флорида, не дожидаясь инаугурации Байдена. В распространенном ранее рабочем графике указывалось, что Дональд и Меланья Трамп отправятся в город Палм-Бич во Флориде.

Перед вылетом Трамп выступил с речью перед группой своих сторонников, не назвав по имени избранного президента США и лишь вскользь упомянув новую администрацию, выразив надежду на то, что "им будет сопутствовать успех". Инаугурация Байдена пройдет в среду в полдень (20:00 мск) на ступенях Капитолия.