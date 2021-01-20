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Инаугурация Байдена
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Байден после мессы прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

В Вашингтоне приняли беспрецедентные меры безопасности, что связано с возможными беспорядками, которые могут устроить сторонники уходящего президента Дональда Трампа
Избранный президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP
Описание
Избранный президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл
© Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден в среду сразу после мессы в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея, расположенного буквально в сотне метров от Белого дома, прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации. Трансляцию ведут американские новостные телекомпании.

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Обычно после церковной службы будущих президентов по традиции в Белом доме принимают уходящие главы государства. Однако уходящий президент Дональд Трамп не стал встречаться с преемником на посту.

Церемония инаугурации проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить одного гостя.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники уходящего президента Трампа.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Инаугурация Байдена
Онлайн
Инаугурация Джозефа Байдена. Онлайн
Церемония проходит на ступенях Капитолия
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