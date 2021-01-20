Байден после мессы прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден в среду сразу после мессы в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея, расположенного буквально в сотне метров от Белого дома, прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации. Трансляцию ведут американские новостные телекомпании.

Обычно после церковной службы будущих президентов по традиции в Белом доме принимают уходящие главы государства. Однако уходящий президент Дональд Трамп не стал встречаться с преемником на посту.

Церемония инаугурации проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить одного гостя.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники уходящего президента Трампа.