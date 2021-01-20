ЦИК Киргизии официально признала Садыра Жапарова победителем президентских выборов

БИШКЕК, 20 января. /ТАСС/. Садыр Жапаров официально признан ЦИК Киргизии победителем состоявшихся 10 января в республике досрочных президентских выборов. Об этом было объявлено в среду во время заседания Центризбиркома.

"Утверждены результаты досрочных выборов президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года", - заявила в ходе заседания глава ведомства Нуржан Шайлдабекова. В ходе выборов Жапаров набрал более 79% голосов и одержал победу уже в первом туре.

По решению ЦИК, в ближайшее время президенту должно быть выдано соответствующее удостоверение и штандарт.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. За президентскую форму правления высказались более 81% граждан. Явка на выборах составила 39,16% (из 3,56 млн избирателей), на референдуме - 39,12%.