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Инаугурация Байдена

CNN: Байден в инаугурационной речи не будет упоминать Трампа

Речь Байдена, по данным телеканала, будет "выдержана в духе реализма и оптимизма" и будет "примирительной" по тону

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Джозеф Байден в своей инаугурационной речи на ступенях Капитолия не будет упоминать своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

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"Он не будет делать этого, поскольку Трамп не будет присутствовать на церемонии", - отметила телекомпания. По данным CNN, речь Байдена будет "выдержана в духе реализма и оптимизма" и будет "примирительной" по тону.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоится в полдень по местному времени (20:00 мск) на ступенях Капитолия. 45-й президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии - за несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду.

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Онлайн
Инаугурация Джозефа Байдена. Онлайн
Церемония проходит на ступенях Капитолия
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