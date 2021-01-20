CNN: Байден в инаугурационной речи не будет упоминать Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Джозеф Байден в своей инаугурационной речи на ступенях Капитолия не будет упоминать своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

"Он не будет делать этого, поскольку Трамп не будет присутствовать на церемонии", - отметила телекомпания. По данным CNN, речь Байдена будет "выдержана в духе реализма и оптимизма" и будет "примирительной" по тону.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоится в полдень по местному времени (20:00 мск) на ступенях Капитолия. 45-й президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии - за несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду.