Инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января

БИШКЕК, 20 января. /ТАСС/. Инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова состоится 28 января. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

"Церемония инаугурации состоится 28 января в Бишкеке, в здании Кыргызской государственной филармонии", - сообщила представитель пресс-службы.

Жапаров в среду был официально объявлен ЦИК республики победителем досрочных выборов президента. В соответствии с постановлением Центризбиркома в ближайшее время ему должны выдать удостоверение и штандарт президента.

"Организацией церемонии инаугурации занимается руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов", - отметили в пресс-службе. Согласно действующему законодательству, президент Киргизии избирается на один шестилетний срок.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. За президентскую форму правления высказались более 81% граждан. Явка на выборах составила 39,16% (из 3,56 млн избирателей), на референдуме - 39,12%.