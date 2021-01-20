CNN: Пенс оставил записку своей сменщице на посту вице-президента Камале Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс, действие полномочий которого завершается в полдень по местному времени (20:00 мск), оставил записку для своей преемницы Камалы Харрис. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Телекомпания не располагает содержанием записки. На прошлой неделе, по данным агентства Associated Press, Пенс провел телефонный разговор с Харрис, поздравив ее с победой на ноябрьских выборах и предстоящим вступлением в должность. Он также предложил ей возможное содействие.

Ранее стало известно, что действующий американский лидер Дональд Трамп оставил, следуя давней традиции, записку своему сменщику на посту главы государства - Джозефу Байдену. Аналогичным образом поступила его супруга Меланья, которая оставила "короткую приветственную записку" будущей первой леди Джилл Байден.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоится в полдень на ступенях Капитолия. 45-й президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии - за несколько часов до ее начала он покинул Вашингтон и направился во Флориду.