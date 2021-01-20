Защита экс-сенатора от КЧР Арашукова обжалует решение о продлении ему ареста

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова подаст жалобу на решение Мосгорсуда о продлении его содержания в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Постанюк.

"Сторона защиты подаст жалобу на решение продлить арест Арашукову до конца апреля. Сегодня срок ареста ему был продлен в его отсутствие, мой подзащитный не участвовал в заседании суда даже по видеосвязи. Это грубое нарушение его прав", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что у Арашукова диагностирован COVID-19, в связи с этим он не был доставлен в Мосгорсуд, он помещен на карантин. Тем не менее Мосгорсуд провел заседание и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Арашуковым уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.