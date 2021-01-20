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Трамп в день ухода с поста президента подписал еще один указ о помиловании

Ранее пресс-служба Белого дома объявила о помиловании 73 человек

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Дональд Трамп в среду, в последний день своего президентства, подписал еще один указ о помиловании. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Сегодня президент Дональд Трамп предоставил полное помилование Альберту Пирро-младшему", - говорится в сообщении.

В ночь со вторника на среду пресс-служба Белого дома объявила о помиловании Трампом 73 человек, еще для 70 человек президент постановил смягчить наказание.

До истечения срока президентских полномочий Трампа осталось менее получаса. В полдень во времени Восточного побережья США (20:00 мск) к присяге в качестве президента будет приведен Джозеф Байден.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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