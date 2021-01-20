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Инаугурация Байдена
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Байден назвал день своей инаугурации днем истории, надежды и обновления

Президент США заверил, что будет работать на благо всех американцев
Президент США Джозеф Байден EPA-EFE/Patrick Semansky
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Президент США Джозеф Байден
© EPA-EFE/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден назвал в среду день своей инаугурации днем истории, надежды и обновления, когда демократия одержала верх.

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"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости <...> В этот час, друзья мои, демократия одержала верх", - отметил новый американский лидер во время своей инаугурационной речи на подиуме в Капитолии.

"Через горнила веков Америка проходила испытания снова и снова. И Америка справлялась со всеми задачами, с которыми сталкивалась", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

"Сегодня мы ликуем не в связи с [победой на выборах] кандидата, но из-за дела, дела демократии. Народ, воля народа были услышаны. И воля народа не была оставлена без внимания", - добавил демократ Байден. "Мы снова узнали, что демократия представляет ценность. Демократия хрупка", - считает он.

Единство нации

Соединенные Штаты для преодоления стоящих перед страной вызовов должны добиться единства нации, заявил Байден. "Это наш исторический момент кризиса и вызовов, и единство - это путь вперед", - сказал Байден.

Байден намерен работать в интересах всех сограждан, в том числе тех, кто не голосовал за него на выборах главы государства. Демократ призвал всех, кто не относится к числу его сторонников, "внимательно его выслушать" в будущем и "дать взвешенную оценку". "Я обещаю, что буду сражаться за тех, кто не поддержал меня, так же отчаянно, как и за тех, кто поддержал", - отметил новый американский лидер.

Преодоление раскола в обществе

Байден также отметил, что Соединенные Штаты рискуют окончательно погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть существующий в обществе раскол. "Мы можем видеть в друг друге не противников, но соседей, мы можем уважать друг друга, мы можем объединить усилия и прекратить кричать, накаляя обстановку, - сказал он. - Без единства нет мира - только горечь и ярость, нет прогресса - только изнуряющий произвол, нет нации - только состояние хаоса". "Это наш исторический момент, вызов кризису, - продолжил президент. - И мы должны встретить его как Соединенные Штаты Америки. Если мы сделаем это, то я могу гарантировать, что мы не проиграем".

Байден также призвал американцев начать слушать и уважать друг друга, а "любые разногласия в обществе не должны превращаться в войну". Он напомнил американцам и о некоторых вехах истории страны, таких как борьба за права женщин, когда они отстаивали свое право на участие в голосовании. "Сегодня первая женщина в истории США была избрана вице-президентом. Это Камала Харрис, и не говорите мне, что какие-то вещи нельзя изменить", - сказал он.

Президент США заявил, что причины раскола американского общества не новы, но страна должна стремиться к единству и равенству. "Сегодня вся моя душа в том, чтобы привести Америку к единству, объединить граждан и страну. Я призываю всем американцев присоединиться ко мне, - сказал Байден. - Вместе мы будем бороться с гневом, ненавистью, экстремизмом. беззаконием, насилием, болезнью и безработицей. Вместе мы можем совершить великое".

США намерены возобновить активное взаимодействие с остальным миром для преодоления вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня, заявил Байден. "Мир следит за тем, что мы делаем, и вот, что я хотел бы сказать тем, кто находится за пределами США, - отметил он. - Америка прошла период испытаний, и мы вышли из него еще более сильными. Мы восстановим наши альянсы и вновь будем активно взаимодействовать с миром не для того, чтобы отвечать на прежние вызовы, а для того, чтобы реагировать на вызовы сегодняшнего дня и на будущие вызовы".

Президент США считает, что Америка с честью вышла из последних выпавших на ее долю испытаний, стала сильнее, восстановит свои зарубежные альянсы.

США будут вести за собой международное сообщество силой примера, станут верным партнером в деле строительства мира, заверил Байден.

Церемония инаугурации

В 11:49 по местному времени (19:49 мск) Байден вступил в должность 46-го президента США. Перед ним присягу произнесла первая женщина на посту вице-президента США Камала Харрис. Стоявший рядом с ней 44-й президент, демократ США Барак Обама, не сдержав эмоций, воскликнул: "Превосходно!"

Во время церемонии инаугурации на подиуме Капитолия выступили американские исполнители. Так, певица Леди Гага исполнила гимн США, в руках у нее был позолоченный микрофон. После нее певица Дженнифер Лопес выступила с двумя патриотическими песнями.

Церемония инаугурации проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить одного гостя.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники уходящего президента республиканца Трампа.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Инаугурация Байдена
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