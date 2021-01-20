Генсек НАТО поздравил Байдена с инаугурацией

"Поздравляю президента Джо Байдена в день его инаугурации. Сегодня начинается новая глава, и я с нетерпением жду нашего тесного сотрудничества!" - написал он в среду на своей странице в Twitter.

По его словам, "сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы". "Поскольку никто из нас не может справиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся в одиночку", - добавил генсек.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.