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Инаугурация Байдена
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Генсек НАТО поздравил Байдена с инаугурацией

Йенс Столтенберг заявил, что "с нетерпением ждет тесного сотрудничества"

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джозефа Байдена с инаугурацией в качестве нового президента США.

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"Поздравляю президента Джо Байдена в день его инаугурации. Сегодня начинается новая глава, и я с нетерпением жду нашего тесного сотрудничества!" - написал он в среду на своей странице в Twitter.

По его словам, "сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы". "Поскольку никто из нас не может справиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся в одиночку", - добавил генсек.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Инаугурация Байдена
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