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Китай ввел санкции против 28 граждан США, включая Помпео

В список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен и постпред США при ООН Келли Крафт
Здание МИД Китая Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Здание МИД Китая
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 20 января. МИД Китая вводит санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

В список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт.

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