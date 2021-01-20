Байден во время инаугурационной речи почтил минутой молчания память умерших от COVID-19

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Джозеф Байден в качестве своего первого действия на посту президента США объявил минуту молчания в память о 400 тыс. американцев, умерших из-за коронавируса.

"Вы все знаете, наша нация прошла через столь многое, - сказал он в среду в ходе своей инаугурационной речи. - В качестве своего первого действия на посту президента я прошу вас присоединиться ко мне в молчании для молитвы в память обо всех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии, о 400 тыс. американцев - матерях и отцах, мужьях и женах, сыновьях и дочерях, соседях и сослуживцах".

"Мы воздаем им память, становясь нацией, которой, мы знаем, мы можем и должны быть", - добавил Байден.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.