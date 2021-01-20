Трампа по дороге из аэропорта в Мар-а-Лаго приветствовали десятки сторонников

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл из аэропорта в Палм-Бич (штат Флорида) в свое имение Мар-а-Лаго, по дороге бывшего американского лидера приветствовали десятки сторонников. Об этом сообщил в среду пресс-пул Белого дома.

"Десятки сторонников собрались на основных этапах пути", - отметили журналисты. По их словам, многие из этих людей пришли к красных кепках, которые обычно носят поддерживающие Трампа американцы. Некоторые держали плакаты с надписями: "Мы вас любим, 45-й [президент США]", "Поддержим полицию".

Как отмечается в сообщении, на пути следования кортежа встречались и те, кто выступал с критикой республиканца. У них были плакаты с надписями: "Ты уволен", "Неудачник".

Трамп, его супруга и дети ранее в среду вылетели с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Они приземлились в аэропорту города Палм-Бич (штат Флорида). В числе пассажиров были дочери Трампа Тиффани и Иванка, супруг последней Джаред Кушнер, сыновья бывшего американского лидера Дональд, Эрик и Бэррон. Кроме того, с Трампом летели советник его предвыборного штаба Джейсон Миллер и помощник республиканца, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино. По сведениям телеканала СNN, Трамп во время полета смотрел церемонию инаугурации демократа Джозефа Байдена в Вашингтоне.

Журналисты отметили, что сами они не вошли на территорию поместья. Они констатировали, что это последнее сообщение пресс-пула Белого дома, касающееся Трампа.

Байден в среду вступил в должность 46-го президента США.