МИД Венгрии сообщил о получении проекта контракта на закупку вакцины "Спутник V"

ТАСС, 20 января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в среду о получении проекта контракта на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", информирует агентство Reuters.

Сийярто отметил, что контракт может быть подписан, если венгерские регуляторы одобрят использование российской вакцины.

В среду венгерское интернет-издание Index сообщило, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и одобрил допуск этого препарата. По его данным, это стало важным шагом для начала вакцинации российской вакциной в Венгрии.

В настоящее время остаются только данные лабораторных и других исследований Национального центра общественного здравоохранения, после которых могут быть налажены массовые поставки препарата из России, пишет издание. Как отмечается, детали поставок вакцины в Венгрию обсудит глава МИД страны Петер Сийярто во время визита в Россию.