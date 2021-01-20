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Пандемия COVID-19

МИД Венгрии сообщил о получении проекта контракта на закупку вакцины "Спутник V"

Глава министерства Петер Сийярто отметил, что контракт может быть подписан, если венгерские регуляторы одобрят использование препарата

ТАСС, 20 января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в среду о получении проекта контракта на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", информирует агентство Reuters.

Сийярто отметил, что контракт может быть подписан, если венгерские регуляторы одобрят использование российской вакцины.

В среду венгерское интернет-издание Index сообщило, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и одобрил допуск этого препарата. По его данным, это стало важным шагом для начала вакцинации российской вакциной в Венгрии.

В настоящее время остаются только данные лабораторных и других исследований Национального центра общественного здравоохранения, после которых могут быть налажены массовые поставки препарата из России, пишет издание. Как отмечается, детали поставок вакцины в Венгрию обсудит глава МИД страны Петер Сийярто во время визита в Россию.

Теги
РоссияВенгрияПандемия COVID-19
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