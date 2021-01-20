Полиция усилила охрану Trump Tower

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Полиция Нью-Йорка в день инаугурации Джозефа Байдена в качестве 46-го президента США усилила охрану нью-йоркского небоскреба Trump Tower, где расположена штаб-квартира группы компаний Trump Organization.

Как мог наблюдать корреспондент ТАСС с места событий, у здания стоят металлические ограждения, главный вход охраняют несколько полицейских в бронежилетах, вокруг здания припаркованы полицейские машины. В беседе с корреспондентом ТАСС представители полиции сообщили, что "не располагают информацией" о возможных акциях протеста у здания. Несколько групп тележурналистов расположились поодаль от небоскреба, однако снимают лишь общие виды улицы.

Центр связи, созданный в небоскребе на Пятой авеню в центре Манхэттена, где в 2016 году располагался штаб предвыборной кампании Трампа, должен прекратить свою работу сразу после инаугурации Байдена. Заграждения, установленные вокруг небоскреба, будут сняты, и на окрестных улицах возобновится движение транспорта. Все эти действия, будут проводиться во взаимодействии с Секретной службой, обеспечивающей охрану действующих и бывших президентов США.

Летом прошлого года вокруг Trump Tower проходили массовые демонстрации в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда от рук белых полицейских, а в нынешнем году после беспорядков в здании Конгресса США 6 января прошли акции противников Трампа, в ходе которых были задержаны несколько человек.