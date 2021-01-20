{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Суд в Бразилии потребовал объяснить отказ в регистрации российской вакцины от коронавируса

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору отклонило заявку Uniao Quimica на регистрацию препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда Бразилии Рикарду Левандовский дал Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa) 72 часа на предоставление информации по факту отказа в регистрации по упрощенной процедуре российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает портал UOL.

Ранее на противоречие такого решения регулятора конституции страны указал в своем обращении в высшую судебную инстанцию губернатор северо-восточного штата Баия Руй Коста. Правительство этого региона готово приобретать препарат напрямую без участия федеральных властей, указывает портал. Ранее сообщалось о договоренностях властей штата Баия о приобретении 50 млн доз "Спутника V" и готовности провести региональные испытания препарата.

В субботу Anvisa отклонило заявку фармацевтической компании Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", что является обязательным условием для разрешения на экстренное применение препарата. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательный отказ в регистрации.

В пятницу вечером Uniao Quimica и РФПИ зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V". В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата.

Теги
БразилияРоссияПандемия COVID-19
Постпред РФ назвал позитивным сигналом готовность Блинкена содействовать продлению ДСНВ
Ранее кандидат на пост госсекретаря пообещал заняться этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента США
Читать полностью