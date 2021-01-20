Суд в Бразилии потребовал объяснить отказ в регистрации российской вакцины от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда Бразилии Рикарду Левандовский дал Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa) 72 часа на предоставление информации по факту отказа в регистрации по упрощенной процедуре российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает портал UOL.

Ранее на противоречие такого решения регулятора конституции страны указал в своем обращении в высшую судебную инстанцию губернатор северо-восточного штата Баия Руй Коста. Правительство этого региона готово приобретать препарат напрямую без участия федеральных властей, указывает портал. Ранее сообщалось о договоренностях властей штата Баия о приобретении 50 млн доз "Спутника V" и готовности провести региональные испытания препарата.

В субботу Anvisa отклонило заявку фармацевтической компании Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", что является обязательным условием для разрешения на экстренное применение препарата. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательный отказ в регистрации.

В пятницу вечером Uniao Quimica и РФПИ зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V". В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата.