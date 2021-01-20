Reuters: ОАЭ подписали с США соглашение о поставках 50 истребителей F-35

ТАСС, 20 января. Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение с США о закупке 50 истребителей F-35, а также до 18 ударных беспилотников. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник.

США и ОАЭ работали над сделкой еще до вступления Джозефа Байдена в должность президента Соединенных Штатов в среду. Один из источников агентства сообщил, что соглашение было подписано за час до того, как Байден был приведен к присяге. Государственный департамент США и посольство ОАЭ в Вашингтоне еще не ответили на запросы агентства о комментариях.

Госдепартамент США в ноябре уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в прошлом году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.