Лидеры Конгресса США вручили Байдену и Харрис подарки по случаю инаугурации

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в среду вручили президенту Джозефу Байдену и вице-президенту Камале Харрис символические подарки в связи с их официальным вступлением в должность.

Байдену и Харрис подарили картину "Пейзаж с радугой" 1859 года афроамериканского художника Роберта Данкансона. Им также вручили американские флаги, которые развевались над Капитолием во время их инаугурации, фотографии с церемонии и хрустальные вазы.

Макконнелл назвал Байден и Харрис "сыном и дочерью Сената", и, пошутив, добавил, что они "вообще пропустили Палату представителей". Речь идет о том, что оба демократа работали только в верхней палате законодательного органа. По словам Пелоси, традиционный торжественный обед в связи с инаугурацией был отменен из-за пандемии нового коронавируса. Новый президент поблагодарил законодателей и подчеркнул важность сотрудничества с Конгрессом.

Байден и Харрис, стоя на ступенях Капитолия, наблюдали за небольшим военным смотром, который прошел со стороны здания Верховного суда США.

Церемония инаугурации прошла в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства.

В Вашингтоне приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники бывшего президента Дональда Трампа.