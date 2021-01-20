CNN: Трамп на полгода обеспечил защитой Секретной службы США всех своих детей

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп перед окончанием срока своих полномочий обеспечил защитой Секретной службы США всех своих детей. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его информации, Секретная служба будет обеспечивать безопасность всех детей Трампа на протяжении шести месяцев. CNN отмечает, что традиционно такая привилегия распространяется только на детей бывших президентов США младше 16 лет.

Трамп, его супруга и дети ранее в среду вылетели с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в город Палм-Бич (штат Флорида). Оттуда бывший президент отправился в свое имение Мар-а-Лаго. По сведениям CNN, Трамп во время полета смотрел церемонию инаугурации демократа Джозефа Байдена в Вашингтоне.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США состоялась ранее в среду на ступенях Капитолия. Байден принес присягу на верность конституции и стране. Минутами ранее присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.