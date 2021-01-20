{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты сторонников Трампа в США

В США члена ультраправого движения обвинили в участии в беспорядках в Вашингтоне

Ожидается, что он предстанет перед судом 21 января

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в среду в американском штате Флорида одного из руководителей ультраправого движения Proud Boys Джозефа Биггса, его обвиняют в участии в беспорядках в центре Вашингтона. Об этом сообщила телекомпания NBC.

На эту тему
Протесты сторонников Трампа в США. Главное

Власти полагают, что Биггс входил в группу людей, ворвавшихся 6 января в здание Конгресса США. Он был запечатлен на ряде видеозаписей и фотографий. По данным телеканала, в беседе с сотрудниками ФБР Биггс признал, что находился в закрытых для общественности помещениях здания Конгресса США.

Биггсу инкриминируется препятствование работе американских законодателей и незаконное проникновение в закрытые для посещения помещения. Ожидается, что он предстанет перед судом в четверг.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
CNN: Байден в первый день работы подпишет 17 исполнительных указов и директив
Телекомпания отмечает, что новый президент США намерен "быстро и в агрессивной манере" отменить ряд ключевых инициатив своего предшественника Дональда Трампа
Читать полностью