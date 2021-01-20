В США члена ультраправого движения обвинили в участии в беспорядках в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в среду в американском штате Флорида одного из руководителей ультраправого движения Proud Boys Джозефа Биггса, его обвиняют в участии в беспорядках в центре Вашингтона. Об этом сообщила телекомпания NBC .

Власти полагают, что Биггс входил в группу людей, ворвавшихся 6 января в здание Конгресса США. Он был запечатлен на ряде видеозаписей и фотографий. По данным телеканала, в беседе с сотрудниками ФБР Биггс признал, что находился в закрытых для общественности помещениях здания Конгресса США.

Биггсу инкриминируется препятствование работе американских законодателей и незаконное проникновение в закрытые для посещения помещения. Ожидается, что он предстанет перед судом в четверг.