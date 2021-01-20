Меркель поздравила Байдена с инаугурацией

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с инаугурацией в качестве нового президента США и заявила, что ожидает сотрудничества с его администрацией.

"Жду новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества", - приводятся слова Меркель сообщении пресс-службы кабмина в Twitter.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.