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Инаугурация Байдена

Меркель поздравила Байдена с инаугурацией

Канцлер Германии заявила, что рассчитывает на сотрудничество

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с инаугурацией в качестве нового президента США и заявила, что ожидает сотрудничества с его администрацией.

"Жду новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества", - приводятся слова Меркель сообщении пресс-службы кабмина в Twitter.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.

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Меркель, АнгелаСШАГерманияИнаугурация Байдена
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