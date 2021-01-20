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Reuters: на сайте Белого дома появилось скрытое объявление о поиске программистов

По данным агентства, приглашение к программистам присоединиться к Цифровой службе Белого дома зашифровано в HTML-коде

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Новая администрация США в скрытом сообщении на обновленном сайте Белого дома пригласила в среду на работу программистов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в HTML-коде на сайте было скрыто приглашение к программистам присоединиться к Цифровой службе Белого дома. "Если вы это смогли прочитать, то нам нужна ваша помощь в более эффективном восстановлении", - гласит приглашение.

Бывший президент Барак Обама учредил службу в 2014 году для поиска технических специалистов, которые работают в Белом доме в среднем пару лет.

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