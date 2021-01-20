Речь Джозефа Байдена на инаугурации. Полный текст

Председатель Верховного суда Робертс, вице-президент Харрис, спикер Пелоси, лидер Шумер, лидер Макконнелл, вице-президент Пенс, мои уважаемые гости, мои сограждане-американцы. Это день Америки.

Это день демократии. День истории, надежды на обновление и решимости в горниле беспрецедентных испытаний. Америка столкнулась с новым вызовом и ответила на него. Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела - дела демократии. Народ и воля народа были услышаны, и воля народа была осуществлена.

Мы вновь узнали ценность демократии и ее хрупкость. Сейчас, мои друзья, демократия победила.

Теперь, на этой священной земле, где всего несколько дней назад насилие пыталось пошатнуть самые основания Капитолия, мы собираемся как один народ под Богом - неделимые - чтобы осуществить мирную передачу власти, как мы это делали на протяжении более двух веков.

Когда мы смотрим вперед в нашей уникальной американской манере - нетомимые, отважные, оптимистичные - мы видим страну, которой можем и должны быть.

Я благодарю моих предшественников от обеих партий за то, что они находятся здесь сегодня. Я благодарю их от всего сердца. Я знаю прочность нашей конституции и силу нашей страны, как знает их президент Картер, с которым я говорил вчера. Сегодня он не смог быть с нами, но мы благодарим его за жизнь, отданную служению стране.

Я только что принес священную присягу, которую приносил каждый из этих патриотов и которую впервые принес Джордж Вашингтон. Но история Америки зависит не от кого-либо одного из нас, не от некоторых из нас, а от нас всех, от нас - народа, который стремится к более совершенному союзу.

Это великая страна, и мы - хорошие люди. На протяжении веков, через бури и раздоры, через войну и мир мы прошли длинный путь. Но дорога впереди еще длинна. Мы пойдем вперед, быстро и настойчиво, потому что нам надо многое сделать в эту зиму тревоги и значительных возможностей, многое надо отремонтировать, восстановить, исцелить, построить и многое получить.

Мало кто на протяжении нашей истории сталкивался с такими испытаниями, переживал столь сложное время, как сейчас. Вирус, который бывает раз в столетие, преследует нашу страну. За год он забрал столько же жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну. Миллионы рабочих мест были потеряны. Сотни тысяч предприятий закрылись. Призыв к расовой справедливости, звучащий на протяжении четырех сотен лет, движет нами. Мечту о справедливости для всех уже нельзя откладывать на потом. ​

Крик о помощи исходит от самой планеты, и он не может быть более отчаянным или более очевидным. Мы должны теперь противостоять политическому экстремизму, пропаганде превосходства белых, внутреннему терроризму, и мы победим.

Чтобы преодолеть эти трудности, вернуть душевный покой и обеспечить будущее Америки, требуется гораздо большее, чем слова. Потребуется самая трудно достижимая вещь в демократии: единство. 1 января 1863 года Авраам Линкольн подписал Прокламацию об освобождении рабов. Когда президент взялся за перо, он сказал, цитирую: "Если мое имя когда-нибудь войдет в историю, то это произойдет благодаря этому указу. Вся моя душа в нем".

Вся моя душа была в ней сегодня. В этот январский день я полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца поддержать меня в этом деле.

Объединиться для борьбы с врагами: гневом, обидой, ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями, безработицей и безнадежностью. Благодаря единству мы можем делать великие и важные вещи. Мы можем исправить ошибки. Мы можем дать людям хорошую работу. Мы можем обучать наших детей в безопасных школах. Мы можем победить смертельный вирус. Мы можем вознаградить труд и восстановить средний класс, а также обеспечить здравоохранение для всех. Мы можем обеспечить расовую справедливость и снова сделать Америку ведущей силой добра в мире.

Я знаю, что в наши дни разговоры о единстве могут показаться кому-то глупой фантазией. Я знаю, что силы, разделяющие нас, сильны и реальны, но я также знаю, что они не новы. Наша история была постоянной борьбой американского идеала, согласно которому мы все созданы равными, и суровой, безобразной реальностью, давно разделившей нас благодаря расизму, нативизму, страху и демонизации. Это противостояние вечно, и победа в нем никогда не гарантирована.

Пройдя через Гражданскую войну, Великую депрессию, Вторую мировую войну, теракты 11 сентября, борясь, неся жертвы и терпя неудачи, наши лучшие ангелы всегда побеждали. В каждом из этих моментов многие из нас собирались вместе, чтобы мы все шли вперед. И мы можем сделать это сейчас. История, вера и разум указывают путь, путь единства. Мы можем видеть друг в друге не врагов, а соседей. Мы можем относиться друг к другу с достоинством и уважением. Мы можем объединить усилия, прекратить кричать и снизить градус. Ибо без единства нет мира, только горечь и ярость. Никакого прогресса, только изматывающее возмущение. Никакой нации, только состояние хаоса.

Это наш исторический момент кризиса и вызова. А единство - это путь вперед. И мы должны шагнуть навстречу этому моменту, будучи Соединенными Штатами Америки. Если мы сделаем это, я гарантирую вам, что мы не потерпим неудачу. Мы никогда, никогда, никогда не терпели неудачи в Америке, когда действовали сообща.

Поэтому сегодня в это время и на этом месте давайте начнем сначала, все мы. Давайте начнем слушать друг друга, воспринимать друг друга, видеть друг друга, проявлять уважение друг к другу. Политика вовсе не должна быть яростным огнем, уничтожающим все на своем пути. Каждое разногласие вовсе не должно быть поводом для войны на уничтожение. И мы должны отвергнуть культуру, при которой подтасовываются и даже фабрикуются сами факты.

Мои соотечественники, на этот раз мы должны действовать иначе. Америка должна быть лучше, чем сейчас. И я верю в то, что Америка лучше. Посмотрите вокруг. Мы находимся в тени Капитолия, как было сказано ранее, построенного в период Гражданской войны, когда само единство буквально было поставлено на кон. И тем не менее, мы выстояли и победили.

Мы стоим и взираем на прекрасный бульвар, где доктор Кинг говорил о своей мечте. Мы стоим здесь, где 108 лет назад на иной инаугурации тысячи протестующих пытались помешать отважным женщинам участвовать в демонстрации за право голосовать. А сегодня мы стали свидетелями приведения к присяге первой в истории Америки женщины, избранной для осуществления управления страной: вице-президента Камалы Харрис. И не говорите мне, что перемены невозможны.

Мы стоим здесь у Потомака, на противоположном берегу которого находится Арлингтонское кладбище, где покоятся с миром герои, отдавшие все свои силы служению. И мы находимся здесь спустя всего несколько дней после того, как необузданная толпа полагала, что они могут с помощью насилия заглушить волю людей, остановить развитие нашей демократии, изгнать нас с этой священной земли.

Этого не случилось, и никогда не случится. Ни сегодня, ни завтра, никогда.

Обращаюсь ко всем тем, кто поддерживал нашу кампанию. Я польщен вашим доверием, которое вы нам оказали. Что касается всех остальных, кто нас не поддерживал, позвольте мне сказать вам следующее. Услышьте меня в нашем продвижении вперед. Услышьте мое послание и послание моего сердца. Если вы по-прежнему не согласны, пусть так и будет. Это - демократия. Это - Америка. Право на выражение своего несогласия мирно, в очерченных рамках нашей республики, возможно, является главной силой нашего народа.

И тем не менее, услышьте меня: несогласие не должно вести к разъединению. Я вам обещаю, что буду президентом для всех американцев. Всех американцев. И я обещаю вам, что буду также решительно сражаться за тех, кто не поддерживал меня, как и за тех, кто меня поддержал.

Много веков назад Святой Августин, святой в моей церкви, писал, что людей в их многообразии объединяют общие объекты их любви. Что же является для нас, американцев, общими объектами любви, определяющими нас как американцев? Думаю, что мы знаем. Возможности, безопасность, свобода, достоинство, уважение, честь и да, правда.

Последние недели и месяцы дали нам болезненный урок. Есть правда, и есть ложь. Ложь используют для достижения выгоды и получения власти. Долг и обязанность каждого из нас, как граждан, как американцев и, особенно, как лидеров, лидеров, которые обещали чтить нашу конституцию и защищать нашу нацию, - защищать правду и одерживать победу над ложью.

Послушайте, я понимаю, что многие из моих соотечественников-американцев смотрят в будущее со страхом и трепетом. Я понимаю, что они беспокоятся о работе. Я понимаю, как и мой папа, что они лежат по ночам в постели, смотрят в потолок и думают: "Смогу ли я сохранить свое здоровье? Смогу ли я оплатить ипотеку?" Думая о своих семьях, о том, что будет дальше. Правда, я понимаю.

Но ответ не в том, чтобы обращаться внутрь себя, уходить в противостоящие фракции, не доверять тем, кто не похож на вас или молится не так, как вы, или не получает новости из тех же источников, что и вы. Мы должны положить конец этой негражданской войне, в которой красный цвет противопоставляется синему, сельское городскому, консервативное либеральному. Мы сможем это сделать, если откроем душу, не ожесточим сердца.

Если мы проявим немного терпимости и смирения, выразим готовность встать на место другого человека. Как сказала бы моя мама: "Встань на мгновенье на его место". Вот в чем суть жизни. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Иногда наступает момент, когда тебе нужна рука помощи. Бывают и другие дни - когда нас просят протянуть руку помощи. Так и должно быть. Вот что мы делаем друг для друга. И если мы будем следовать этому пути, наша страна будет более сильной, более процветающей, более подготовленной к будущему. И мы все еще сможем не соглашаться.

Мои сограждане-американцы, в предстоящей работе мы будем нуждаться друг в друге. Нам нужны все наши силы, чтобы выдержать эту мрачную зиму. Мы вступаем в период, который может оказаться самым тяжелым и смертоносным периодом распространения вируса. Мы должны отложить в сторону политику и, наконец, встретить эту пандемию как единая нация. Единая нация.

И я обещаю вам, как сказано в Библии: "Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость". Мы преодолеем это вместе. Все вместе.

Послушайте, ребята, все мои коллеги, с которыми я работал в Сенате, мы все понимаем, что мир наблюдает, наблюдает за всеми нами сегодня. Итак, вот мое послание тем, кто находится за границей. Америка прошла испытания, и мы стали сильнее. Мы восстановим наши союзы и снова воссоединимся с миром. Не для того, чтобы дать ответ на вчерашние вызовы, а для ответа на сегодняшние и завтрашние. И мы будем лидировать не только за счет примера нашей силы, но и силой нашего примера.

Мы будем сильным и надежным партнером во имя мира, прогресса и безопасности. Послушайте, все вы знаете, мы через многое прошли в этой стране. И в качестве своего первого шага на посту президента я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне в момент безмолвной молитвы, чтобы вспомнить всех тех, кого мы потеряли в прошлом году из-за пандемии. Это четыреста тысяч наших соотечественников, американцев – матерей, отцов, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей и коллег. Мы почтим их память, став тем народом и той нацией, которыми мы можем и должны стать. Поэтому прошу, давайте молча помолимся за тех, кто ушел из жизни и за нашу страну. Аминь.

Друзья, это время испытаний. Мы сейчас сталкиваемся с наступлением на демократию и на правду, свирепствующим вирусом, растущим неравенством, острыми проявлениями расизма, климатическим кризисом, подрывом роли Америки в мире. Любой из этих вызовов способен сильно повлиять на нас. Но дело в том, что мы столкнулись со всеми сразу, поэтому перед страной стоят величайшие задачи из всех, которые когда-либо были поставлены перед нами. Теперь нам предстоят испытания. Мы пойдем вперед? Все мы? Это время смелых решений, поскольку предстоит сделать многое. И несомненно, я вам обещаю, о нас будут судить, о вас и обо мне, по тому, как мы справляемся с нарастающим кризисом нашей эпохи.

Вопрос в том, окажемся ли мы на высоте положения. Сможем ли мы победить в этот трудный час? Выполним ли мы свои обязательства и передадим ли новый и лучший мир нашим детям. Уверен, мы должны это сделать. Не сомневаюсь, что и вы тоже. Я верю, что мы это сделаем. И сделав это, мы впишем следующую великую главу в историю Соединенных Штатов Америки. В американскую историю. Историю, почти как в песне, которая много значит для меня. Она называется Американский гимн. В ней есть строфа, которая имеет для меня особое значение. Она звучит так:

Вековые труд и молитвы привели нас к этому дню.

Каким будет наше наследие? Что скажут наши дети?

Пусть сердцу моему станет известно, когда закончатся дни мои

Америка, Америка, я делал все для тебя.

Давайте привнесем. Давайте привнесем нашу собственную работу и молитвы в эту разворачивающуюся историю нашей великой страны. Если мы это сделаем, то, когда наши дни закончатся, наши дети и дети наших детей скажут о нас: “Они сделали все, что смогли, они выполнили свой долг, они излечили искалеченную землю”.

Мои сограждане, я завершаю тем, с чего начал, - священной клятвой перед Богом и всеми вами. Я даю вам слово, что я всегда буду честен с вами. Я буду защищать конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду защищать Америку и не пожалею жизни ради вас. Я буду служить вам, думая не о власти, а о возможностях, не о личных интересах, а об общественном благе. Вместе мы будем писать историю американской надежды, а не страха. Единства, а не разобщенности. Света, а не тьмы. Историю скромности и достоинства, любви и исцеления, величия и великодушия. Пусть эта история будет для нас путеводной звездой. Момент настал. Демократия и надежда, правда и справедливость при нас не умерли, а расцвели. Такая Америка обеспечила свободу дома и вновь стала маяком для всего мира. Это то, чем мы обязаны нашим предшественникам, друг другу и будущим поколениям.

Итак, целеустремленно и решительно мы приступаем к этим задачам нашего времени. Поддерживаемые верой, ведомые убеждениями, преданные друг другу и стране, которую мы любим всем сердцем. Да благословит Бог Америку и защитит наши войска. Спасибо, Америка.