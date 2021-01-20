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Инаугурация Байдена
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Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США

Джозеф Байден и его супруга Джилл прошли пешком до Белого дома небольшой отрезок пути, чтобы поприветствовать собравшихся
© EPA-EFE/SHAWN THEW EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Джозеф Байден впервые в качестве президента США прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне - Белый дом. Приезд американского лидера транслировали американские телеканалы.

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Его бронированный лимузин остановился на пересечении 15-й улицы и Пенсильвания-авеню у здания Минфина США, расположенного по соседству с официальной резиденцией главы государства. Байден и его супруга Джилл прошли пешком до Белого дома небольшой отрезок пути, чтобы поприветствовать собравшихся. Так, новый президент поприветствовал знакомого журналиста, однако не стал отвечать на его вопросы.

В небольшом параде, который проходил по Пенсильвания-авеню до Белого дома, принимали участие оркестры, подразделения видов вооруженных сил. Церемония инаугурации прошла в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники бывшего президента республиканца Дональда Трампа.

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