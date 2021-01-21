Клинтон заявила о чувстве облегчения из-за мирной передачи власти Байдену от Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая в 2016 году президентские выборы Дональду Трампу, заявила в среду, что испытала "чувство облегчения и благодарности" на церемонии инаугурации Джозефа Байдена в качестве 46-го президента США из-за мирного характера передачи власти, а сторонников Трампа, участвовавших в беспорядках у Конгресса 6 января, назвала "мародерами и террористами".

"Я испытала глубокое чувство облегчения и благодарности в связи с тем, что мы смогли отпраздновать передачу власти мирным путем, что характерно для нашей страны, - привела ее слова телекомпания CNN. - Для очень многих американцев важно видеть церемонию, проходящую в том месте, где всего несколько недель назад мародеры и террористы пытались остановить демократический процесс".

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия. Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников беспорядков у здания Конгресса США.

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в среду в полдень на ступенях здания Конгресса США. Дональд Трамп на церемонии не присутствовал, улетев за несколько часов до ее начала во Флориду.