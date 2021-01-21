США возвращаются к обязательствам Парижского соглашения по климату

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден подписал в первый день пребывания в должности указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

"Это первые из многих документов. Думаю, нет времени ждать, надо приступать к работе немедленно, - сказал президент во время церемонии подписания в Белом доме. - Как мы ранее заявляли, мы подпишем ряд исполнительных указов в течение нескольких дней. Я начну сегодня [с борьбы] с вызванным коронавирусом кризисом, наряду с экономическим и кризисом в области климата". "Я подписываю документ о возвращении к Парижскому соглашению по климату", - заявил Байден.

На онлайн-церемонии приведения к присяге ряда чиновников администрации глава Белого дома также коснулся темы климата. "У нас много возможностей. Мы можем преодолеть угрозу, связанную с изменением климата. Я действительно в это верю", - сказал он.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.

Байден ранее также высказывался за развитие альтернативных источников энергии в США. В конце ноября 2020 года бывший госсекретарь США Джон Керри, которого избранный президент назвал своим спецпосланником по климату, заявлял, что администрация намерена добиваться новых международных договоренностей, направленных на борьбу с изменением климата на планете.