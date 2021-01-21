Байден назвал содержание оставленной ему Трампом записки очень великодушным

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден считает "очень великодушным" содержание записки, оставленной ему в Белом доме предшественником на посту главы государства Дональдом Трампом. Об этом новый американский лидер сообщил в среду журналистам, отвечая на их вопрос после подписания ряда первых своих указов.

"Президент написал очень великодушное письмо", - сказал Байден об оставленном ему Трампом послании.

"Но, поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду", - отметил далее глава администрации США. При этом он заявил, что планирует лично переговорить с Трампом - по всей видимости, по телефону. "Однако оно [послание] было великодушным", - повторил 46-й президент США. Его высказывания транслировались на сайте Белого дома.

Демократ Байден был приведен к присяге на ступенях Капитолия в Вашингтоне в среду незадолго до полудня по местному времени (до 20 часов мск). Республиканец Трамп находился у власти в США с января 2017 года.