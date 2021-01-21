Байден отменил запрет на въезд в США граждан некоторых мусульманских стран

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден подписал в среду указ об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. Об этом сообщает агентство Reuters. Предположительно, ограничения снимаются с Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

На церемонии подписания ряда исполнительных указов в Белом доме Байден упомянул лишь три: о возвращении к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, об обязательном ношении масок в государственных учреждениях, а также о мерах по улучшению ситуации с бедностью.

27 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда на территорию США граждан семи мусульманских стран - Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. После череды судебных разбирательств, в ходе которых оспаривались как отдельные положения указа, так и весь документ в целом как дискриминационный по отношению к мусульманам, администрацией был разработан новый указ. Он был подписан 6 марта 2017 года и практически повторял январский, с той разницей, что из списка стран, граждане которых подпадают под ограничения на въезд, был исключен Ирак, так как эта страна улучшила систему информирования американских властей о своих гражданах, въезжающих на территорию США. Однако документ был заблокирован федеральным судом в Гонолулу (штат Гавайи) и вступил в силу только в сентябре 2017 года после решения Верховного суда США.