CNN: к прибытию Байдена в Белом доме провели уборку и заполнили холодильники продуктами

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Обслуживающий персонал Белого дома за непродолжительное время, прошедшее в среду между отъездом Дональда Трампа и прибытием в официальную резиденцию 46-го президента США Джозефа Байдена сумел провести тщательную уборку жилых помещений и доставить в холодильники продовольствие, отвечающее вкусам семьи Байденов. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

По данным телекомпании, "чета Байденов проведет первую ночь в Белом доме, после того как в помещениях была проведена тщательная уборка". "Кроме того, в холодильники доставлены та пища, которую они предпочитают, а в шкафы - их одежда, с тем чтобы они чувствовали себя дома", - отмечалось в репортаже.

Трамп покинул Белый дом утром в среду и направился на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном, откуда вылетел в штат Флорида в свое поместье Мар-о-Лаго. Он не присутствовал на церемонии инаугурации Байдена.

Четыре года назад, когда Дональд Трамп въезжал в Белый дом после церемонии инаугурации, распаковка его вещей была проведена за 6 часов. Численность обслуживающего персонала Белого дома - несколько десятков человек, в том числе горничные, официанты, повара, флористы и привратники. Они поддерживают порядок на территории резиденции, площадь которой составляет 5100 квадратных метров. В здании шесть этажей, в том числе два подземных: первый этаж с главной кухней, второй - так называемый государственный, два этажа, где находятся личные апартаменты, а также два мезонина.