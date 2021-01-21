Какие указы Байден подписал в первый день пребывания в должности президента США

Новый президент США Джозеф Байден подписал 15 указов указов в первый день пребывания в должности главы государства, в их числе:

об отмене решения о выходе США из ВОЗ;

о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату;

о введении 100-дневного режима ношения масок и обеспечении обязательного ношение масок в государственных учреждениях;

о продлении моратория на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса;

о продлением заморозки выплат по образовательным кредитам;

о мерах по улучшению ситуации с бедностью;

об отмене режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой;

о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой;

об отмене запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран.

Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.