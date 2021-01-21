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Какие указы Байден подписал в первый день пребывания в должности президента США

Президент США Джозеф Байден
© AP Photo/Evan Vucc
В частности, речь идет об отмене решения о выходе США из ВОЗ и возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату

Новый президент США Джозеф Байден подписал 15 указов указов в первый день пребывания в должности главы государства, в их числе:

  • об отмене решения о выходе США из ВОЗ;
  • о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату;
  • о введении 100-дневного режима ношения масок и обеспечении обязательного ношение масок в государственных учреждениях;
  • о продлении моратория на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса;
  • о продлением заморозки выплат по образовательным кредитам;
  • о мерах по улучшению ситуации с бедностью;
  • об отмене режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой;
  • о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой;
  • об отмене запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран.

Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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