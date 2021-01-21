Какие указы Байден подписал в первый день пребывания в должности президента США

Новый президент США Джозеф Байден подписал 15 указов указов в первый день пребывания в должности главы государства, в их числе:
- об отмене решения о выходе США из ВОЗ;
- о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату;
- о введении 100-дневного режима ношения масок и обеспечении обязательного ношение масок в государственных учреждениях;
- о продлении моратория на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса;
- о продлением заморозки выплат по образовательным кредитам;
- о мерах по улучшению ситуации с бедностью;
- об отмене режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой;
- о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой;
- об отмене запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран.
Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.