Байден привел к присяге в виртуальном формате сотни сотрудников администрации США

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден привел в среду к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой американской администрации. Торжественная церемония прошла в виртуальном формате в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями из-за пандемии коронавируса.

О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

"С нами сотни сотрудников аппарата Белого дома и сотни других назначенных [служащих] в [различных правительственных] ведомствах", - объявила ведущая церемонии, директор кадрового отдела Белого дома Кэти Расселл. Все приводившиеся к присяге лица были соединены с Белым домом, в котором выступал Байден, через интернет. Трансляция этой церемонии шла в прямом эфире на сайте Белого дома.

Байден предупредил, что нынешнюю американскую администрацию ждет много тяжелой работы. Он также подчеркнул, что американское правительство работает на народ США, а не наоборот. "Вы работаете для людей. Я работаю для людей", - сказал по этому поводу руководитель вашингтонской администрации. По словам Байдена, он ожидает от госслужащих, что те будут относиться ко всем согражданам с уважением. Иначе чиновников ждет немедленное увольнение, заявил президент.

Присутствовавшие на церемонии журналисты поинтересовались у него, не опасается ли он затягивания утверждения Сенатом Конгресса США утверждений некоторых его кадровых назначений на ключевые посты в американском правительстве. "Нет, я не обеспокоен [на этот счет], уверен, что мы можем двигаться быстро", - ответил Байден.

Его инаугурация состоялась в среду на ступенях Капитолия в Вашингтоне. 46-й президент США вступил в должность незадолго до полудня по местному времени (20:00 мск).